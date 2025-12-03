Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berdaya Saing Kelas Dunia, PIK2 Jadi Pilihan 2 Asosiasi Wisata

Rabu, 03 Desember 2025 – 12:39 WIB
Berdaya Saing Kelas Dunia, PIK2 Jadi Pilihan 2 Asosiasi Wisata - JPNN.COM
Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali memperoleh perhatian dari institusi prestisius. Foto: PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali memperoleh perhatian dari institusi prestisius.

Pada Sabtu (22/11/2025), dua asosiasi pariwisata besar, yakni Indonesian Inbound Tour Operators Association (IINTOA) dan Asian Inbound Tourism & Travel Agents (AITTA), mengunjungi PIK2 untuk melihat langsung perkembangan kawasan wisata modern hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group tersebut.

Kunjungan lapangan oleh dua agen travel bonafide itu bertujuan memetakan potensi PIK2 sebagai destinasi urban tourism yang berkembang cepat.

Baca Juga:

Rombongan IINTOA dan AITTA meninjau berbagai titik unggulan, mulai dari waterfront, pusat kuliner, lifestyle district, sampai fasilitas leisure dan MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) yang kini makin aktif digunakan untuk event-event besar, termasuk yang berskala internasional.

Berdaya Saing Kelas Dunia, PIK2 Jadi Pilihan 2 Asosiasi Wisata

Peserta kunjungan IINTOA dan AITTA juga diajak melihat kawasan ekowisata dan ruang terbuka hijau yang dikembangkan ASG.

Baca Juga:

Area itu menjadi bagian penting dari konsep pengembangan PIK2 sebagai kawasan wisata modern yang tetap mengedepankan keberlanjutan.

Selain melaksanakan tur kawasan, rombongan IINTOA dan AITTA juga merasakan pengalaman hospitality PIK2 dengan menginap di Golden Tulip Essential.

Dua asosiasi pariwisata besar mengunjungi PIK2 untuk melihat langsung perkembangan kawasan wisata modern hasil kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK 2  asosiasi wisata  agung sedayu grup  salim group 
BERITA PIK 2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp