Berdaya Saing Kelas Dunia, PIK2 Jadi Pilihan 2 Asosiasi Wisata

Rabu, 03 Desember 2025 – 12:39 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali memperoleh perhatian dari institusi prestisius.

Pada Sabtu (22/11/2025), dua asosiasi pariwisata besar, yakni Indonesian Inbound Tour Operators Association (IINTOA) dan Asian Inbound Tourism & Travel Agents (AITTA), mengunjungi PIK2 untuk melihat langsung perkembangan kawasan wisata modern hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group tersebut.

Kunjungan lapangan oleh dua agen travel bonafide itu bertujuan memetakan potensi PIK2 sebagai destinasi urban tourism yang berkembang cepat.

Rombongan IINTOA dan AITTA meninjau berbagai titik unggulan, mulai dari waterfront, pusat kuliner, lifestyle district, sampai fasilitas leisure dan MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) yang kini makin aktif digunakan untuk event-event besar, termasuk yang berskala internasional.

Peserta kunjungan IINTOA dan AITTA juga diajak melihat kawasan ekowisata dan ruang terbuka hijau yang dikembangkan ASG.

Area itu menjadi bagian penting dari konsep pengembangan PIK2 sebagai kawasan wisata modern yang tetap mengedepankan keberlanjutan.

Selain melaksanakan tur kawasan, rombongan IINTOA dan AITTA juga merasakan pengalaman hospitality PIK2 dengan menginap di Golden Tulip Essential.