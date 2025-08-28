Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Berdayakan Petani & Perempuan, PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

Kamis, 28 Agustus 2025 – 18:04 WIB
Berdayakan Petani & Perempuan, PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong - JPNN.COM
Wawang, nasabah PNM Mekaar sejak 2018, yang berhasil mengangkat potensi singkong menjadi emping bernilai ekonomi tinggi. Foto dok PNM

jpnn.com, GARUT - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program pengembangan kapasitas usaha.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Wawang, nasabah PNM Mekaar sejak 2018, yang berhasil mengangkat potensi singkong menjadi emping bernilai ekonomi tinggi.

Sejak bergabung dengan PNM, Wawang tidak hanya menjalankan usaha emping singkong, tetapi juga memberdayakan 25 ibu rumah tangga untuk ikut serta dalam proses produksi.

Baca Juga:

Para ibu rumah tangga yang tergabung kini juga menjadi anggota kelompok PNM Mekaar, sehingga manfaat pemberdayaan semakin meluas ke masyarakat sekitar.

PNM juga mendukung langkah Wawang yang turut melibatkan 10 petani singkong lokal di Garut.

Dengan adanya kolaborasi ini, para petani mendapatkan pasar yang lebih terjamin, sementara produksi emping singkong yang dijalankan Ibu Wawang terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi komunitasnya.

Baca Juga:

“PNM tidak hanya membantu permodalan, tapi juga memberikan pelatihan serta kesempatan mengikuti pameran. Alhamdulillah, dari situ saya bisa membawa ibu-ibu lain untuk menjadi nasabah PNM Mekaar,” ungkap Wawang.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menuturkan keberhasilan Wawang merupakan contoh nyata bagaimana PNM hadir bukan hanya memberi modal, tetapi juga semangat untuk tumbuh bersama.

Dengan cara ini, PNM berkomitmen menghadirkan pemberdayaan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan penghasilan keluarga, tetapi juga menguatkan ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  PT Permodalan Nasional Madani  Perempuan  petani  PNM untuk UMKM  PNM untuk perberdayaan UMKM 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp