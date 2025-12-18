Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Berdialog dengan Seniman Ngawi, Ibas Ingatkan Mencintai Budaya Tak Cukup Hanya Mewarisi

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:58 WIB
Berdialog dengan Seniman Ngawi, Ibas Ingatkan Mencintai Budaya Tak Cukup Hanya Mewarisi
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat berdialog langsung dengan para seniman dan pegiat budaya Kabupaten Ngawi. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, NGAWI - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas berdialog langsung dengan para seniman dan pegiat budaya Kabupaten Ngawi dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dirangkai dengan masa reses DPR bertajuk 'Ngawi Berkarya, Kuatkan Seni Budaya Nusantara'.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat tersebut menjadi ruang silaturahmi kebangsaan sekaligus wadah menyerap aspirasi komunitas seni sebagai bagian penting pembangunan karakter bangsa.

Ibas yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR menegaskan kekuatan Indonesia tidak hanya bersumber dari kekayaan alam dan ekonomi, tetapi juga dari seni dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Ibas, mencintai budaya tidak cukup hanya dengan mewarisi, tetapi harus diwujudkan dengan mementaskan, mempromosikan, dan terus berinovasi agar seni mampu menyambung masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa.

“Budaya adalah jembatan peradaban. Kalau kita rawat, kita tampilkan, dan kita kembangkan dengan kreativitas, maka identitas bangsa akan tetap hidup dan relevan sepanjang zaman,” tutur Ibas.

Ibas mengatakan Indonesia patut bersyukur karena memiliki warisan budaya yang telah diakui dunia.

Berbagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, seperti batik, gamelan, wayang kulit, kebaya, Reog Ponorogo, Tari Saman, pencak silat, angklung, dan ragam tradisi lainnya menjadi bukti bahwa seni budaya nusantara memiliki nilai universal.

“Ini adalah modal besar bangsa. Tugas kita adalah menjaga, menghidupkan, dan mengembangkannya agar tidak berhenti sebagai arsip sejarah, tetapi terus tumbuh sebagai sumber inspirasi dan kesejahteraan,” ujar Anggota Dapil Jawa Timur VII tersebut.

Ini pesan dan harapan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat berdialog langsung dengan para seniman dan pegiat budaya Ngawi

