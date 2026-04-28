JPNN.com - Entertainment - Seleb

Berduka Cita Atas Kecelakaan Kereta, Raffi Ahmad: Saya Spontan Datang Tadi Malam

Selasa, 28 April 2026 – 20:20 WIB
Berduka Cita Atas Kecelakaan Kereta, Raffi Ahmad: Saya Spontan Datang Tadi Malam - JPNN.COM
Raffi Ahmad. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad turut berempati atas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang bertabrakan dengan KRL yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Suami Nagita Slavina itu, bahkan langsung datang ke lokasi kecelakaan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, sesaat setelah peristiwa nahas tersebut terjadi.

Dia mengatakan, kedatangannya ke sana karena spontanitas atas dasar kepedulian kepada sesama.

"Saya spontan saja datang tadi malam karena atas nama kemanusiaan," ujar Raffi Ahmad di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (28/4).

"Terus di sana saya baru menjenguk korban-korban di sana dan ya sekarang evakuasi alhamdulillah sudah semuanya," sambungnya.

Ayah tiga anak itu turut berdukacita atas dampak yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Dia pun berharap agar musibah tersebut dapat menjadi hikmah bagi semua orang.

"Mudah-mudahan musibah ini bisa menjadi hikmah lah untuk semuanya ya," ucap Raffi Ahmad.

Pria 39 tahun itu berdoa agar ke depannya tak ada lagi kejadian serupa.

Pembawa acara Raffi Ahmad turut bersimpati atas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang bertabrakan dengan KRL yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur.

Raffi Ahmad  KRL  Kecelakaan Kereta Api  KAI  tabrakan kereta di Bekasi Timur  Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur 
