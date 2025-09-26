Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Beredar Info Aktivitas di PETI di Sungai Kuantan, Polisi Bergerak, 3 Rakit Dimusnahkan

Jumat, 26 September 2025 – 16:11 WIB
Beredar Info Aktivitas di PETI di Sungai Kuantan, Polisi Bergerak, 3 Rakit Dimusnahkan - JPNN.COM
Polsek Cerenti memusnahkan rakit PETI di Sungai Kuantan. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Polres Kuansing kembali menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Kuantan, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti.

Operasi yang dilakukan pada Jumat 26 September 2025 pagi ini dipimpkn Kapolsek Cerenti, AKP Benny A. Siregar.

Penindakan ini menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menyebut ada puluhan aktivitas peti di Desa Pulau Bayur.

Baca Juga:

“Tindakan ini dilakukan menindaklanjuti pemberitaan media daring yang menyebut maraknya aktivitas PETI dengan puluhan rakit dompeng beroperasi di Sungai Kuantan,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto.

Namun, setelah dilakukan pengecekan, tim tidak menemukan adanya puluhan rakit yang beroperasi.

Petugas hanya menjumpai tiga unit rakit dompeng dalam kondisi tidak digunakan.

Baca Juga:

Kapolsek Cerenti bersama personel kemudian melakukan pemusnahan terhadap tiga unit rakit tersebut dengan cara dibakar dan dirusak agar tidak bisa dipergunakan kembali.

Selain itu, aparat kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal di wilayah hukum Polsek Cerenti.

Polres Kuansing kembali menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Kuantan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PETI  Sungai Kuantan  Kuansing  penambangan emas tanpa izin 
BERITA PETI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp