JPNN.com - Nasional - Humaniora

Beredar Informasi Rekrutmen CPNS dan PPPK 2026, Waspadalah!

Kamis, 22 Januari 2026 – 03:17 WIB
Beredar Informasi Rekrutmen CPNS dan PPPK 2026, Waspadalah! - JPNN.COM
Seleksi PPPK. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA – Beredar informasi yang menyebut Kementarian Agama (Kemenag) membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2026.

Kemenag memastikan informasi terkait seleksi CPNS dan PPPK 2026 tersebut palsu alias hoaks.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenag Wawan Djunaedi mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar.

"Sampai saat ini Kementerian Agama tidak membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK. Informasi yang beredar di media sosial terkait pendaftaran CPNS dan PPPK atas nama Kemenag adalah hoaks," tegas Wawan Djunaedi di Jakarta, Rabu (21/1).

Belakangan beredar konten di media sosial, termasuk di platform TikTok, yang menyebut bahwa Kemenag membuka pendaftaran CPNS dan PPPK 2026.

Informasi tersebut disertai ajakan mendaftar melalui tautan tertentu serta iming-iming kemudahan seleksi.

Wawan menjelaskan setiap proses rekrutmen ASN di lingkungan Kemenag selalu dilakukan secara resmi, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.

"Jika ada kebijakan pembukaan rekrutmen, pasti akan kami umumkan melalui website Kemenag.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya. Tidak ada pengumuman melalui jalur pribadi atau tautan tidak jelas," kata dia.

Masyarakat harus waspada terhadap informasi yang menyebut Kemenag membuka rekrutmen CPNS dan PPPK 2026.

