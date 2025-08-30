Beredar Video Rumah Uya Kuya Digeruduk Massa, Ada Suara Kaca Pecah

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video yang beredar di kalangan awak media menampilkan kediaman artis Uya Kuya di kawasan Jakarta digeruduk massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Dalam rekaman itu, tampak massa memasuki rumah bercat putih secara paksa. Ada yang nekat melompati pagar.

Tak hanya itu, terdengar suara kaca pecah yang diduga berasal dari bagian rumah tersebut.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit tersebut, terlihat kerumunan massa berada di depan rumah Uya Kuya sambil berteriak.

Suasana mencekam kian terasa ketika sejumlah orang tampak mendorong pagar dan melemparkan benda ke arah rumah.

Massa yang terlihat dalam video sempat menyerukan ajakan untuk masuk ke dalam rumah sambil mengklaim bahwa properti di dalamnya “milik rakyat.”

Baca Juga: Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Uya Kuya maupun kepolisian terkait peristiwa tersebut.

Adapun Uya Kuya menjadi salah satu anggota DPR RI yang diprotes massa buntut aksi jogetnya saat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.