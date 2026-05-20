Beredar Video Pengeroyokan di Matraman Jaktim, Polisi Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Polisi melakukan penyelidikan terkait dugaan aksi pengeroyokan yang terjadi di Jalan Utan Kayu Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Peristiwa itu dikabarkan terjadi pada Sabtu malam (16/5).

"Kami kini tengah mengidentifikasi pelaku melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian," kata Kapolsek Matraman AKP Suripno saat dikonfirmasi, Selasa.

Tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Matraman telah bergerak melakukan penelusuran usai video dugaan pengeroyokan tersebut beredar di media sosial.

"Kami sudah monitor, tim reskrim sudah mengidentifikasi kendaraan yang digunakan serta pengecekan CCTV pendukung," ujar Suripno.

Meski demikian, hingga kini polisi belum dapat memastikan motif di balik dugaan pengeroyokan tersebut.

Menurut Suripno, pihaknya masih mendalami kronologi dan latar belakang peristiwa untuk mengungkap penyebab terjadinya aksi kekerasan itu.

"Motif belum diketahui, kami lakukan pendalaman dahulunya, mungkin itu dulu," ucap Suripno.