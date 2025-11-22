Berempati kepada Pengungsi Luar Negeri, Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp 500 Juta

jpnn.com, BOGOR - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan senilai total Rp 500 juta bagi para pengungsi luar negeri di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi nirlaba Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia yang telah lama mendampingi komunitas rentan tersebut.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Bogor pada Rabu, 19 November 2025.

Total dana tersebut dialokasikan untuk membantu sekitar 500 pengungsi yang berada dalam kondisi rentan.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat yang menjadi inisiator bantuan ini mengungkapkan empati mendalamnya terhadap kondisi para pengungsi.

Dia menyatakan tidak bisa membayangkan betapa beratnya menjadi seorang pengungsi.

Irwan menilai menjadi pengungsi tergolong kondisi yang sangat berat, karena dipaksa untuk meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki di negara asal.

"Wah, saya enggak kebayang kalau jadi pengungsi. Wong pergi luar kota seminggu saja saya enggak tahan," ujar Irwan Hidayat saat ditemui di kantornya.