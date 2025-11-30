Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bergerak Cepat, Pertamina Patra Niaga All Out Pulihkan Distribusi Energi di Sumatra

Minggu, 30 November 2025 – 15:00 WIB
Pertamina Patra Niaga all out memulihkan layanan energi dan mendukung penanggulangan bencana di wilayah Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus memperkuat upaya pemulihan layanan energi dan penanggulangan bencana di wilayah Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Langkah cepat dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi energi bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan seiring dengan membaiknya akses logistik, pemulihan suplai energi terus dipercepat.

Pertamina Patra Niaga berhasil melakukan penyandaran kapal tanker di Medan pada Sabtu (29/11) untuk pasokan Pertalite, Solar dan Pertamax setelah satu minggu tertahan cuaca ekstrem.

Selain itu, 90 persen SPBU telah kembali beroperasi, untuk memastikan masyarakat dapat mengakses BBM untuk mobilitas dan pemulihan aktivitas penting lainnya.

Namun, pasokan LPG di Aceh masih terkendala akibat akses jalan yang belum sepenuhnya pulih.

Untuk mempercepat suplai, Pertamina Patra Niaga melakukan alternatif suplai pasokan serta mengerahkan 30 unit skid tank LPG tambahan dari Integrated Terminal Dumai untuk membantu memperlancar distribusi karena jalur Medan - Aceh masih banyak yang terputus.

“Kami juga menambah Awak Mobil Tangki dari luar wilayah terdampak untuk memperkuat armada distribusi, khususnya di Sumut dan Aceh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan energi terus tersedia bagi masyarakat,” lanjut Mars Ega.

