Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bergerak Cepat, Polisi Tangkap Jambret Jemaat Gereja

Rabu, 07 Januari 2026 – 17:55 WIB
Bergerak Cepat, Polisi Tangkap Jambret Jemaat Gereja - JPNN.COM
Rekaman kamera pengewas (CCTV) yang memperlihatkan dua pelaku bersepeda motor menjambret tas milik wanita yang merupakan jemaat gereja di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (4/1/2026). ANTARA/HO-Polsek Kelapa Gading

jpnn.com, JAKARTA - Polisi bergerak cepat menangkap jambret terhadap jemaat wanita berinisial RAF (32) saat akan melakukan ibadah ke gereja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (4/1).

Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra mengatakan satu dari dua pelaku yang ditangkap berinisial MD (22).

“Pelaku ini ditangkap di Kampung Kandang, Kelurahan Kelapa Gading, dan saat melakukan pencarian pelaku kedua, MD melawan sehingga dilakukan tindakan terukur,” kata Seto, Rabu.

Baca Juga:

Ia mengatakan pelaku ini dijerat pasal 477 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) terkait tindakan pidana pencurian berupa jambret.

Pelaku ini dibawa ke RS Polri untuk mendapatkan perawatan usai mendapatkan tembakan karena melakukan perlawanan.

Seto mengatakan petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor, celana, topi, sandal yang digunakan pelaku serta satu telepon seluler.

Baca Juga:

Penangkapan ini dilakukan setelah petugas mendalami video yang ada di lokasi kejadian dan Tim Opsnal yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) AKP Kiki Tanlim melakukan penyelidikan terhadap dua pelaku yang menggunakan sepeda motor.

Petugas mengidentifikasi pelaku yang berinisial MD dan R. Petugas lalu menangkap pelaku berinisial MD.

Polisi bergerak cepat menangkap jambret terhadap jemaat gereja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jambret  jemaat gereja  Gereja  penjambret 
BERITA JAMBRET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp