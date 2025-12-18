Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bergerak ke Kalsel, KPK OTT 6 Orang di Hulu Sungai Utara

Jumat, 19 Desember 2025 – 00:07 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Lembaga antirasuah itu mengamankan enam orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel).

OTT ini jadi yang kesebelas pada tahun 2025.

“Sampai saat ini enam orang sudah diamankan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi menyampaikan pernyataan tersebut pada pukul 22.23 WIB, yakni untuk merespons peminjaman ruangan di Polres Hulu Sungai Utara.

Sementara itu, dia mengatakan tim KPK masih melakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan di daerah tersebut.

Adapun KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

