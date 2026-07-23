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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Berguinho Bicara Jujur, Duel Vs Arema Baru Awal Ujian Berat Persib Bandung

Kamis, 23 Juli 2026 – 10:38 WIB
Berguinho Bicara Jujur, Duel Vs Arema Baru Awal Ujian Berat Persib Bandung - JPNN.COM
Saah satu bintang Persib Bandung Berguinho. Foto: ileague

jpnn.com - Persib Bandung langsung menghadapi tantangan besar sejak awal musim.

Selain mengincar hasil maksimal di Piala Presiden 2026, Maung Bandung juga harus bersiap menjalani jadwal padat karena akan tampil di empat kompetisi sepanjang musim.

Laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026), menjadi ujian pertama bagi Persib.

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Gelandang serang Persib Berguinho menilai pertandingan tersebut sangat penting sebagai langkah awal sebelum tim menghadapi musim yang diprediksi lebih berat dibanding sebelumnya.

Pemain asal Brasil itu mengakui proses persiapan kali ini tidak berjalan mudah. Setelah menikmati masa libur bersama keluarga, dia dan rekan-rekannya harus kembali meningkatkan intensitas latihan agar segera mencapai kondisi terbaik.

"Ini pekan yang berat karena kami kembali dari liburan. Saya sangat menikmati waktu bersama keluarga, tetapi sekarang saatnya kembali fokus di Persib dan terus meningkatkan kemampuan," ujar Berguinho.

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Menurut pemain berusia 29 tahun itu, perkembangan tim mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir.

Dia menyebut seluruh pemain bekerja keras setiap hari demi tampil maksimal di Piala Presiden sekaligus menjadikannya bekal menghadapi kompetisi-kompetisi berikutnya.

Persib Bandung akan menghadapi Arema FC di laga perdana Piala Presiden 2026. Berguinho mengungkapkan kondisi Persib yang akan menjalani musim super padat.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Berguinho  Arema  Piala Presiden 2026 
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