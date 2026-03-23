Berhasil Naik Podium GP Brasil, Veda Ega Pratama Bakal Tampil di Grand Prix of Indonesia

Senin, 23 Maret 2026 – 15:06 WIB
Pebalap muda Tanah Air, Veda Ega Pratama (paling tengah). Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pebalap muda Tanah Air, Veda Ega Pratama berhasil meraih posisi ketiga (P3) pada ajang Moto3 Grand Prix Brasil.

Capaian ini menjadikannya sebagai pebalap Indonesia pertama yang sukses naik podium di level tersebut.

Prestasi ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan motorsport nasional, sekaligus mempertegas daya saing talenta Indonesia di panggung global.

Baca Juga:

Veda menunjukkan performa impresif di lintasan yang menantang, dengan konsistensi dan ketangguhan hingga mampu mengamankan podium bersejarah bagi Indonesia.

Keberhasilan ini tidak lepas dari proses pembinaan yang telah dijalani secara berjenjang sejak usia dini, termasuk pengalaman balap yang intens di Pertamina Mandalika International Circuit.

Veda mulai merasakan atmosfer kompetisi di The Mandalika sejak 2021 melalui ajang Asia Talent Cup sebagai wildcard.

Baca Juga:

Pada musim 2022, ia kembali berlaga dan mencatatkan kemenangan ganda di sirkuit tersebut, sebelum kemudian keluar sebagai juara Asia Talent Cup 2023.

Dia juga aktif berkompetisi di Mandalika Racing Series (MRS), masing-masing pada kelas 250cc pada 2023 dan naik ke kelas 600cc pada 2024.

TAGS   Vega Ega  MotoGP Brasil  Grand Prix  Grand Prix of Indonesia  InJourney 
