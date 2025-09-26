Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Berhasil Perkuat Ketahanan Operasional, Pegadaian Raih Sertifikat ISO 22301:2019

Jumat, 26 September 2025 – 17:30 WIB
Gedung Pegadaian. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih sertifikat ISO 22301:2019, yaitu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management System / BCMS).

Pengakuan bergengsi ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi independen global, British Standard Institution (BSI).

Pencapaian ini menegaskan bahwa Pegadaian telah menerapkan sistem operasional yang tidak hanya tangguh dan andal, tetapi juga mampu menghadapi berbagai gangguan operasional.

Dengan sertifikasi ini, Pegadaian memastikan bahwa layanan gadai sebagai bisnis inti perusahaan dapat terus berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi, menjaga kepercayaan publik dan aset nasabah.

Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasi & Korporasi Pegadaian, Ari Agung Nugraha, menjelaskan audit rutin ISO 22301:2019 BCMS adalah langkah strategis perusahaan.

"Audit rutin ini adalah bentuk pengakuan dari lembaga independen global bahwa Pegadaian telah menerapkan sistem operasional yang tangguh dan handal. Sertifikasi ini memastikan bahwa kami mampu menghadapi berbagai gangguan untuk menjamin layanan gadai di Pegadaian dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi," jelas Ari Agung Nugraha.

ISO 22301:2019 merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari gangguan operasional.

Bagi Pegadaian, penerapan BCMS ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses bisnis, memitigasi risiko, dan yang terpenting, menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan.

Dengan diraihnya kembali sertifikasi ISO 22301:2019 ini, Pegadaian menegaskan kepada seluruh nasabah bahwa keamanan aset merupakan prioritas tertinggi.

TAGS   Pegadaian  PT Pegadaian  ISO  Sertifikat 
