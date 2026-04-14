JPNN.com - Daerah

Berhenti di Jalur Ekstrem Sitinjau Lauik, Rombongan Komisaris PT Pusri Dikecam, Sukurin

Selasa, 14 April 2026 – 17:12 WIB
Rombongan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) saat berhenti untuk berfoto di tikungan ekstrem Sumatera Barat (Sitinjau Lauik) pada Minggu 12 April 2026 lalu. Foto: tangkapan layar akun Instagram @palembangterkini

jpnn.com, PALEMBANG - Rombongan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) mendapat kecaman.

Gegaranya rombongan itu berhenti tepat di salah satu tikungan tajam yang biasanya membuat nyali sopir truk tronton menciut.

Dalam video yang dilihat JPNN.com di akun @palembangterkini di Instagram, rombongan tersebut berhenti tepat di tikungan ekstrem Sumatera Barat (Sitinjau Lauik) pada Minggu, 12 April 2026 lalu.

Tak hanya itu, rombongan tersebut juga dikawal oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas).

Aksi rombongan Dewan Komisaris PT Pusri tersebut langsung viral dan memicu kecaman dari para netizen.

Bagi masyarakat awam dan sopir lintas Sumatra, Sitinjau Lauik adalah 'medan perang'. Jalur Padang-Solok ini bukan sekadar aspal melingkar, ia adalah kombinasi maut antara tanjakan curam dan tikungan yang butuh kewaspadaan level dewa.

Namun, bagi rombongan PT Pusri, lokasi tersebut nampaknya terlihat seperti spot foto yang sayang untuk dilewatkan.

"Maunya, adakah truk yang blong rem biar disapu bersih," tulis akun @fery_syarbun87 di Instagram.

