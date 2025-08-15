Beri Apresiasi, Waka MPR Sebut Capaian 300 Hari Presiden Prabowo Melampaui Ekspektasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi capaian pemerintah.

Menurut Eddy, capaian Presiden Prabowo berhasil melampaui ekspektasi.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut di antara capaian Presiden Prabowo adalah jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mencapai 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya.

Baca Juga: Ketua DPD RI Dukung Prabowo Berantas Korupsi dan Pemerataan Ekonomi di Daerah

“Kami mengapresiasi capaian Program MBG yang melampaui ekspektasi dengan menjangkau 20 juta orang dan 5.880 SPPG sampai ke 38 provinsi. Bayangkan dengan skala luasnya Indonesia, berhasil mencapai angka tersebut dalam waktu tujuh bulan, sementara Brazil saja butuh sebelas tahun untuk menjangkau 40 juta anak,” kata Eddy dalam keterangannya, JUmat (15/8).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang MPR RI dalam rangka Sidang Tahunan menjelang HUT ke-80 RI.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan capaian-capaian pemerintah selama 300 hari pemerintahannya antara lain Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Eddy juga menjabat Waketum PAN mendukung Presiden Prabowo yang terus menjalankan MBG yang menggerakkan ekonomi di tingkat lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memberdayakan petani dan nelayan.

“MBG berhasil membuka 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur masyarakat, memberdayakan satu juta lebih petani, nelayan dan peternak yang terbantu dengan permintaan yang tinggi dalam program ini. Seperti disampaikan Presiden Prabowo, MBG berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” jelas Eddy.