JPNN.com - Nasional - Humaniora

Beri Arahan ke Ketua DPRD se-Indonesia, Prabowo: Saya Ingin Bicara dari Hati ke Hati, Apa Adanya

Sabtu, 18 April 2026 – 18:18 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia.

Pengarahan itu dia berikan saat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD seluruh Indonesia digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). KPPD itu mengusung tema "Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045."

Prabowo mengatakan bahwa dia berbicara bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sesama anak bangsa.

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya," kata Prabowo.

Dia juga menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

"Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” ungkap Prabowo.

Dia menuturkan pula bahwa kehadirannya didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari ketua DPRD.

Forum itu juga menjadi momentum Prabowo untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

