Beri Arahan kepada Pengurus PSI, Jokowi Sudah Resmi Jadi Ketua Dewan Pembina?

Kamis, 02 Oktober 2025 – 14:47 WIB

jpnn.com, BADUNG - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) nampak memberikan arahan kepada seluruh struktur DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja dilantik.

Nampak seluruh kader partai berlambang gajah tersebut menyimak apa yang disampaikan oleh Jokowi.

Dalam video yang diposting akun PSI di Instagram, Jokowi terlihat melakukan pertemuan dengan kader PSI di Waroeng Kopi Klotok Seminyak, Bali.

Tidak diketahui apa isi pertemuan tersebut, lantaran PSI membisukan video yang dibagikannya.

Nampak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Umum Harian Ahmad Ali, anggota Dewan Pembina Grane Natalie hingga Sekjen PSI Raja Juli Antoni berada dibarisan depan mendampingi Jokowi.

Apakah ini pertanda Ketua Dewan Pembina PSI yang sebelumnya berinisial J adalah Jokowi?

Sebelumnya, Kaesang mengumumkan dan melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030. Kaesang menunjuk 'Bapak J' jadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Pelantikan itu digelar di sebuah teater kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Nama 'Bapak J' disebut Sekjen PSI Raja Juli saat membacakan susunan kepengurusan.