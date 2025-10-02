Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Beri Arahan kepada Pengurus PSI, Jokowi Sudah Resmi Jadi Ketua Dewan Pembina?

Kamis, 02 Oktober 2025 – 14:47 WIB
Beri Arahan kepada Pengurus PSI, Jokowi Sudah Resmi Jadi Ketua Dewan Pembina? - JPNN.COM
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, BADUNG - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) nampak memberikan arahan kepada seluruh struktur DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja dilantik.

Nampak seluruh kader partai berlambang gajah tersebut menyimak apa yang disampaikan oleh Jokowi.

Dalam video yang diposting akun PSI di Instagram, Jokowi terlihat melakukan pertemuan dengan kader PSI di Waroeng Kopi Klotok Seminyak, Bali.

Baca Juga:

Tidak diketahui apa isi pertemuan tersebut, lantaran PSI membisukan video yang dibagikannya.

Nampak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Umum Harian Ahmad Ali, anggota Dewan Pembina Grane Natalie hingga Sekjen PSI Raja Juli Antoni berada dibarisan depan mendampingi Jokowi.

Apakah ini pertanda Ketua Dewan Pembina PSI yang sebelumnya berinisial J adalah Jokowi?

Baca Juga:

Sebelumnya, Kaesang mengumumkan dan melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030. Kaesang menunjuk 'Bapak J' jadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Pelantikan itu digelar di sebuah teater kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Nama 'Bapak J' disebut Sekjen PSI Raja Juli saat membacakan susunan kepengurusan.

Apakah ini pertanda Ketua Dewan Pembina PSI yang sebelumnya disebut berinisial J, adalah Jokowi?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Jokowi  Partai Solidaritas Indonesia  jokowi gabung psi  pengurus psi 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp