Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Beri Beasiswa Kelapa ke 100 Mahasiswa Unhas, JHL Bicara Potensi Pertanian Indonesia

Rabu, 29 Oktober 2025 – 11:01 WIB
Beri Beasiswa Kelapa ke 100 Mahasiswa Unhas, JHL Bicara Potensi Pertanian Indonesia - JPNN.COM
Pengusaha agroindustri Jerry Hermawan Lo (JHL) membagikan Beasiswa Kelapa kepada para mahasiswa di Gedung Rektorat Unhas, Selasa (28/10). Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Beasiswa Kelapa yang digagas pengusaha agroindustri Jerry Hermawan Lo (JHL) kini dibagikan ke mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hassanudin, Makassar.

Secara simbolis JHL memberikan Beasiswa Kelapa kepada para mahasiswa di Gedung Rektorat Unhas, Selasa (28/10).

Pemberian Beasiswa Kelapa dari Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) dilakukan di depan Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

Baca Juga:

Kali ini, Jerry mengalokasikan beasiswa pendidikan untuk 100 mahasiswa/mahasiswi Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dia di hadapan para mahasiswa kemudian mengingatkan soal pentingnya pertanian bagi Indonesia.

"(Pertanian) ini sebenarnya senjata rahasia Indonesia,” ungkap Jerry Hermawan Lo dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Menurutnya, pertanian Indonesia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi Indonesia, apalagi kelapa.

“20 tahun yang lalu, kelapa kita tumbuh liar di hutan di laut dan pantai. Sekarang, bila dikelola dengan hilirisasi yang tepat, kelapa dapat menghasilkan triliunan rupiah,” ujar pengusaha yang peduli terhadap pendidikan dan sosial itu.

Beasiswa Kelapa yang digagas pengusaha agroindustri Jerry Hermawan Lo (JHL) kini dibagikan ke mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hassanudin, Makassar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JHL  Jerry Hermawan Lo  Pengusaha Jerry Hermawan Lo  Unhas 
BERITA JHL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp