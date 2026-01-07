Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Beri Dukungan, Bea Cukai Lhokseumawe Salurkan Bantuan untuk Warga Gampong Babah Krueng

Rabu, 07 Januari 2026 – 06:35 WIB
Bea Cukai Lhokseumawe menyalurkan bantuan kepada warga Gampong Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa (30/12). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai Lhokseumawe berkomitmen mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan kehadiran Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe menyalurkan bantuan kepada warga Gampong Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa (30/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November lalu.

Koordinator Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe Vicky Fadian, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pihaknya dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.

“Pemulihan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Kami hadir untuk memberi dukungan agar masyarakat tetap mendapatkan bantuan di tengah proses tersebut,” kata Vicky Fadian.

Dia menyampaikan bantuan yang disalurkan kali ini, berupa kebutuhan pokok yang diberikan langsung kepada warga.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya bagi warga yang masih terdampak dan sedang menjalani proses pemulihan lingkungan serta perbaikan rumah secara bertahap.

Vicky menyampaikan berdasarkan hasil pantauan di lapangan, aktivitas warga mulai kembali berjalan meski belum sepenuhnya pulih.

Sejumlah rumah masih mengalami kerusakan, dan lingkungan sekitar masih dalam tahap pembersihan.

Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe menyalurkan bantuan kepada warga Gampong Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa (30/12)

