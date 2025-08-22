Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Beri Dukungan, Bea Cukai Palangkaraya Dampingi UMKM Ekspor Ikan Bakut ke Malaysia

Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:40 WIB
Bea Cukai Palangkaraya memberikan pelayanan ekspor kepada UMKM Ali Giyono Bakut yang berlokasi di Kota Palangkaraya pada Jumat (15/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Bea Cukai Palangkaraya memberikan pelayanan ekspor kepada UMKM Ali Giyono Bakut yang berlokasi di Kota Palangkaraya pada Jumat (15/8).

Hal ini sebagai dukungan kepada pelaku usaha lokal menembus pasar global.

Produk yang diekspor berupa ikan bakut sebanyak lima pak dengan tujuan negara ekspor ke Malaysia.

Nilai transaksi ekspor tersebut mencapai 3.800 ringgit Malaysia atau setara Rp 13,3 juta.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palangkaraya Nelly Friska Handayani, mengungkapkan pelayanan yang diberikan meliputi pendampingan dan asistensi tata laksana ekspor kepada pelaku usaha.

Selain itu, Bea Cukai juga melakukan pengawasan berupa pemeriksaan fisik terhadap pemuatan barang dan penyegelan pada kemasan barang.

Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai diberikan agar proses pengiriman berjalan lancar sesuai prosedur kepabeanan.

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan UMKM di wilayah Palangkaraya dapat terus berkembang dan memperluas pasar ke mancanegara.

Bea Cukai Palangkaraya selalu siap mendampingi UMKM agar produk mereka dapat memenuhi persyaratan ekspor

