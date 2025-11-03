Beri Dukungan, Habib Ja'far Berharap Onad Segera Tobat

jpnn.com, JAKARTA - Habib Husein bin Ja'far Al Hadar alias Habib Ja'far menyampaikan komentar terkait penangkapan sahabatnya, Onadio Leonardo.

Dia mengaku kaget hingga sedih saat mengetahui Onad ditangkap polisi akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

"Membaca kabar tentang Onad, gue kaget, kecewa, sedih dan prihatin. Onad adalah saudara gue sebagai sesama manusia, meski kami berbeda dalam agama. Justru dengan modal itu, kami selama ini berjuang bersama untuk toleransi di Indonesia," ungkap Habib Ja'far melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Tetapi tidak ada toleransi untuk narkoba. Narkoba bukan hanya menyalahi hukum negara, tetapi hukum semua agama dan logika akal sehat," lanjutnya.

Walau kecewa, Habib Ja'far memastikan akan tetap memberi dukungan kepada Onad.

Dia berharap mantan vokalis Killing Me Inside tersebut bisa terlepas dari kecanduan narkoba.

"Maka, gue berdoa dan berusaha buat hadir dan membantu Onad untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Terlepas dari narkoba dan bangkit menebar kebaikan. Kita benci narkoba. Karena itu, gue ingin saudara gue, Onad terlepas dari narkoba. Gue juga berharap, ini menjadi pelajaran besar untuk Onad dan kita," jelas pendakwah berusia 37 tahun itu.

Tidak hanya itu, Habib Ja'far juga menyampaikan doa untuk Onadio Leonardo.