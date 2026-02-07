Beri Dukungan untuk Korban Bencana, Sejumlah Musisi Rilis Single Kolaborasi Peganglah Tanganku

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah musisi berbakat Indonesia berkolaborasi merilis lagu Peganglah Tanganku.

Hal itu sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral bagi masyarakat terdampak bencana alam di Tanah Air.

Lagu yang diciptakan Marvel Marlon ini menghadirkan perpaduan vokal dari Farel Prayoga, duo harmonis Aviwkila (Thana Ajeng dan Uki Diqie), serta deretan penyanyi muda berbakat, yakni Etenia Croft, Vania Latifa, dan Princess Hurrem.

Marvel Marlon yang juga bertindak sebagai produser menjelaskan bahwa karya ini lahir sebagai pesan harapan bagi mereka yang tengah mengalami duka. Lirik lagu ini menggambarkan ketangguhan manusia dalam menghadapi masa-masa sulit.

"Lagu ini, kami persembahkan khusus untuk membangkitkan semangat saudara-saudara kita, terutama anak-anak yang terdampak bencana," kata Marvel dikutip Sabtu (7/2). "Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian," imbuhnya.

Dalam proses produksinya, proyek di bawah bendera FP Music ini melibatkan Jason Timothy untuk sentuhan musik dan Koko Iryawansyah pada iringan gitar, guna menciptakan atmosfer yang magis sekaligus megah.

Selain dalam bentuk audio, Peganglah Tanganku juga hadir dalam format video musik yang digarap oleh Next Production.

Visual yang ditampilkan menonjolkan sisi humanis dan kekuatan doa, sebagai ajakan bagi masyarakat untuk kembali peduli terhadap sesama serta menjaga kelestarian bumi.