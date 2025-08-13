Beri Dukungan Untuk Palestina, Inara Rusli Hingga Bella Fawzi Ajukan Petisi ke Kemenlu RI

jpnn.com, JAKARTA - Deretan selebritas hingga influencer meluncurkan sebuah petisi yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

Deretan figur publik itu di antaranya, Bella Fawzi, Inara Rusli, Rebecca Reijman, hingga Michelle Santoso.

Petisi tersebut menyerukan langkah untuk menghentikan genosida di Gaza, serta membuka akses kemanusiaan yang berkelanjutan, dan tanpa hambatan di sana.

Inisiatif ini murni digerakkan secara independen oleh para influencer, mencerminkan meningkatnya gelombang kepedulian sipil dari masyarakat Indonesia yang percaya bahwa bersikap netral bukan lagi pilihan di tengah ketidakadilan.

Bella Fawzi mengungkapkan, tujuan adanya petisi yang ditujukan pada Kemenlu RI adalah keinginan untuk melihat masyarakat Palestina merdeka dan hidup dengan normal.

"Kenapa ada petisi ini, kami ingin warga Palestina dapat hak hidup yang normal seperti kita semua," ujar Bella Fawzi dalam konferensi pers 'Para Influencer Indonesia Bersatu Untuk Akhiri Genosida di Gaza' yang diselenggarakan oleh friends of palestine, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (11/8).

"Kami mendukung dari macam sisi dari apa yang bisa dilakukan, dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan genosida, kirim donasi, bersuara di sosial media kita, berkarya untuk Palestina agar merdeka," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inara Rusli mengaku, sebagai ibu dan juga wanita, dirinya tergerak untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.