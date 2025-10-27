Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Beri Dukungan Untuk Raisa, Vidi Aldiano: Kami Semua Ada Di Sini

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:06 WIB
Beri Dukungan Untuk Raisa, Vidi Aldiano: Kami Semua Ada Di Sini - JPNN.COM
Raisa. Foto: Dok. JUNI Records

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano menyampaikan dukungan sekaligus pesan manis untuk sahabatnya, Raisa.

Saat ini, Raisa tengah menjalani proses sidang perceraiannya dengan suaminya, Hamish Daud.

Melalui akunnya di Instagram, Vidi Aldiano membagikan kolase foto lawasnya bersama dengan pelantun Serba Salah itu.

Baca Juga:

Dia juga menunjukkan dukungannya bahwa Raisa tak sendirian dalam menghadapi masa sulit ini.

"Pokoknya kami semua ada di sini untuk terus sayangin lo, Zawi (Zalina, anak Raisa dan Hamish Daud), dan terus doain ibu dan semoga Tuhan jaga kekuatan lo yang gue salut banget seperti tak ada limit nya ini," ujar Vidi Aldiano melalui akunnya di Instagram dikutip Senin (27/10).

Dalam unggahannya itu, suami Sheila Dara tersebut menuliskan kalimat singkat, tetapi penuh makna untuk sang sahabat.

Baca Juga:

"Love you sistur. @raisa6690," kata Vidi Aldiano.

Adapun dukungan tersebut muncul setelah Raisa dan Hamish Daud secara resmi buka suara mengenai perpisahan mereka lewat akun Instagram keduanya.

Penyanyi Vidi Aldiano menyampaikan dukungan sekaligus pesan manis untuk sahabatnya, Raisa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vidi Aldiano  Raisa  Hamish Daud  Raisa gugat cerai 
BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp