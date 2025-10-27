Beri Dukungan Untuk Raisa, Vidi Aldiano: Kami Semua Ada Di Sini

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano menyampaikan dukungan sekaligus pesan manis untuk sahabatnya, Raisa.

Saat ini, Raisa tengah menjalani proses sidang perceraiannya dengan suaminya, Hamish Daud.

Melalui akunnya di Instagram, Vidi Aldiano membagikan kolase foto lawasnya bersama dengan pelantun Serba Salah itu.

Dia juga menunjukkan dukungannya bahwa Raisa tak sendirian dalam menghadapi masa sulit ini.

"Pokoknya kami semua ada di sini untuk terus sayangin lo, Zawi (Zalina, anak Raisa dan Hamish Daud), dan terus doain ibu dan semoga Tuhan jaga kekuatan lo yang gue salut banget seperti tak ada limit nya ini," ujar Vidi Aldiano melalui akunnya di Instagram dikutip Senin (27/10).

Dalam unggahannya itu, suami Sheila Dara tersebut menuliskan kalimat singkat, tetapi penuh makna untuk sang sahabat.

"Love you sistur. @raisa6690," kata Vidi Aldiano.

Adapun dukungan tersebut muncul setelah Raisa dan Hamish Daud secara resmi buka suara mengenai perpisahan mereka lewat akun Instagram keduanya.