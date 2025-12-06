Beri Edukasi Crypto Bersama OJK, Pintu Goes to Campus Hadir di Universitas Binus

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program edukasi Pintu Goes to Campus di Universitas Bina Nusantara (Binus) bertemakan, “Kripto untuk Mahasiswa: Melek Ilmu Cuan Mengalir” ke lebih dari 200 mahasiswa Binus.

“Kami menyampaikan apresiasi sedalam-dalamnya kepada Binus University yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan literasi terkait produk serta layanan aset digital, termasuk salah satunya aset crypto,” ujar Catur Karyanto Pilih, Kepala Direktorat Perizinan dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK.

Timothius Martin, CMO PINTU, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penuh acara Pintu Goes to Campus.

“Kami mengapresiasi Universitas Bina Nusantara yang telah menerima PINTU di penghujung tahun 2025 ini untuk bisa berbagai pengetahuan seputar manfaat dan risiko yang ada di industri crypto yang kami harapkan menjadi bekal yang baik untuk teman-teman mahasiswa sebelum memulai berinvestasi aset crypto," tutur dia.

"Kami juga berterima kasih kepada OJK yang mendukung penuh kegiatan ini dan kami siap terus bekerja sama dengan regulator untuk mendorong berbagai program literasi dan inklusi guna menciptakan ekosistem investasi crypto yang terus tumbuh dengan positif,” imbuhnya.

Melalui berbagai inisiatif program edukasi yang dijalankan, sambung Timothius, PINTU berkomitmen memastikan generasi muda memahami risiko, peluang, serta prinsip keamanan dalam berinvestasi aset crypto secara komprehensif.(chi/jpnn)