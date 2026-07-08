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Beri Edukasi Herbal untuk Generasi Muda, Kutus Kutus Masuk Kampus

Rabu, 08 Juli 2026 – 14:00 WIB
Beri Edukasi Herbal untuk Generasi Muda, Kutus Kutus Masuk Kampus - JPNN.COM
Kutus Kutus masuk kampus. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Kutus Kutus terus memperluas edukasi mengenai pemanfaatan herbal dengan menggandeng berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi.

Terbaru, perusahaan tersebut berpartisipasi dalam seminar dan workshop Green Beauty Herbal Wellness Experience, yang diselenggarakan Politeknik Negeri Bali.

Melalui kegiatan itu, mahasiswa diajak mengenal konsep wellness berbasis bahan alami.

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Dalam sesi praktik, Yusdantara yang mewakili Kutus Kutus memberikan edukasi mengenai minyak herbal, dan mengajak peserta mencoba pembaluran secara langsung.

Owner Kutus Kutus, Arniel Sugiharto, menilai kampus memiliki posisi penting dalam memperkenalkan kembali warisan herbal Nusantara kepada generasi muda.

"Kami melihat kampus bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan potensi lokal yang relevan dengan kebutuhan masa depan," ujar Arniel, Rabu (8/7).

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Menurutnya, meningkatnya perhatian terhadap green beauty dan holistic wellness menjadi peluang bagi Indonesia mengangkat kekayaan herbal sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan.

Dia juga menilai mahasiswa memiliki peran penting karena kelak akan terjun ke berbagai sektor, mulai dari pariwisata hingga ekonomi kreatif yang makin memperhatikan aspek kesehatan dan keberlanjutan.

Kutus Kutus terus memperluas edukasi mengenai pemanfaatan herbal dengan menggandeng berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi.

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TAGS   kutus kutus  herbal indonesia  generasi muda  kutus kutus masuk kampus 
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