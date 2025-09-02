Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Beri Fasilitas Kawasan Berikat ke 2 Perusahaan Ini, Begini Harapan Bea Cukai Jakarta

Selasa, 02 September 2025 – 11:28 WIB
Kanwil Bea Cukai Jakarta saat secara simbolis menyerahkan izin fasilitas kawasan berikat kepada perwakilan PT Nexfactory Era Xcellence pada Senin (25/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta resmi memberikan fasilitas kawasan berikat kepada dua perusahaan di bawah unit pengawasannya, yaitu PT Mega Joy Indonesia pada Kamis (14/08) dan PT Nexfactory Era Xcellence pada Senin (25/8).

PT Mega Joy Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, seperti tisu, piring kertas, gelas kertas, dan tas kertas.

Perusahaan ini merupakan pengembangan dari jaringan usaha yang telah beroperasi di Tiongkok dan Vietnam yang berdiri sejak 2024 di Kawasan Berikat Nusantara Cakung.

Sementara itu, PT Nexfactory Era Xcellence merupakan perusahaan manufaktur alat elektronik dengan brand NexPCB berbasis Internet of Things (IoT) yang berlokasi di Bekasi.

Perusahaan ini menawarkan produk berkualitas tinggi, ramah lingkungan dan berdaya saing global.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq mengungkapkan izin diberikan setelah perwakilan perusahaan memaparkan proses bisnis sebagai salah satu prosedur dan persyaratan pemberian fasilitas kawasan berikat.

Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan yang hasilnya terutama untuk dieskpor.

Fasilitas ini dapat berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor, hingga fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM.

Begini harapan Bea Cukai Jakarta terkait pemberian fasilitas kawasan berikat ke 2 perusahaan ini, yakni PT Mega Joy Indonesia dan PT Nexfactory Era Xcellence

