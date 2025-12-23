Beri Kejutan, Duta Sheila on 7 Muncul saat Konser Good Morning Everyone

jpnn.com, JAKARTA - Tur pertunjukan musik, Sejenak Bersama Bapak' dari Good Morning Everyone (GME) mencapai puncaknya di titik keempatnya di Yogyakarta.

Bertempat di Sangkring Art Space, konser menyuguhkan lebih dari sekadar penampilan memukau dari GME, tetapi juga sebuah kejutan tidak terduga yang membuat penonton bersorak.

Acara yang diprakarsai oleh GME bersama Signature Time tersebut telah sukses menggelar tiga titik sebelumnya, namun penampilan di Yogyakarta ini menjadi yang paling berkesan. Kejutan datang dari kehadiran vokalis legendaris band Sheila On 7, Duta (Akhdiyat Duta Modjo), yang tiba-tiba muncul di lokasi pertunjukan bersama keluarganya.

Tidak hanya Duta, basis Sheila On 7, Adam Muhammad Subarkah, juga terlihat hadir untuk menikmati pertunjukan.

Sepanjang pertunjukan, Duta dan keluarganya terlihat sangat menikmati dan membaur dengan penonton, ikut bernyanyi di barisan penonton, menunjukkan dukungan tulus mereka terhadap GME.

Namun, puncak dari kejutan malam itu terjadi ketika Duta secara spontan naik ke atas panggung. Dalam momen yang dipenuhi kegembiraan dan kehangatan, Duta dan GME berkolaborasi membawakan lagu hit Secepat Mungkin. Penonton dibuat terperangah dan histeris melihat duet tidak terduga ini, mengubah Sangkring Art Space menjadi lautan paduan suara yang emosional.

Duta menyatakan showcase tersebut terasa intim sekali. Pesan yang ingin disampaikan GME benar-benar sampai dan kena di hati.

"Saya berharap semoga akan ada lebih banyak lagi Teman Baik (sebutan untuk penggemar GME) yang nantinya bisa terhubung dan menyaksikan langsung karya-karya GME," kata Duta Sheila on 7.