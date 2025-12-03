Beri Uang kepada Lisa Mariana, Ridwan Kamil Mengaku Diperas

Rabu, 03 Desember 2025 – 00:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya mengungkap alasan dirinya memberikan uang kepada selebgram Lisa Mariana.



Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menyerahkan uang kepada Lisa Mariana karena diperas.

“Itu konteksnya pemerasan,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara, Selasa (2/12).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu menjelaskan, uang yang diberikan kepada Lisa Mariana berasal dari dana pribadi.

Baca Juga: Penjelasan Bareskrim Polri Soal Berkas Kasus Lisa Mariana

Menurutnya, duit tersebut tidak terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada salah satu bank daerah periode 2021-2023.

"Itu uang pribadi,” beber Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Lisa Mariana mengaku sempat menerima aliran dana dari Ridwan Kamil beberapa tahun lalu.

Adapun Lisa Mariana merupakan selebgram yang mengaku memiliki hubungan gelap hingga punya anak dari Ridwan Kamil.

Akan tetapi, pengakuan Lisa Mariana itu terbantahkan setelah dilakukan tes DNA antara dirinya, anaknya, serta RK. Hasil tes menyatakan Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak Lisa Mariana. (antara/jpnn)