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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berikan Kuliah Umum di Unsrat, Gubernur Akmil Paparkan Dinamika Politik Dunia dan Peran Strategis Generasi Muda

Sabtu, 13 Juni 2026 – 19:37 WIB
Berikan Kuliah Umum di Unsrat, Gubernur Akmil Paparkan Dinamika Politik Dunia dan Peran Strategis Generasi Muda - JPNN.COM
Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Rano Tilaar, S.E., M.M., sebagai pembicara utama saat kuliah umum di Auditorium Unsrat, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kamis (11/6/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Kuliah Umum bertajuk “Dinamika Pembinaan Generasi Muda Indonesia di Tengah Pesatnya Perkembangan Geopolitik Dunia” yang menghadirkan Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Rano Tilaar, S.E., M.M., sebagai pembicara utama.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Unsrat, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kamis (11/6/2026) itu diikuti sekitar 800 peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, dan unsur organisasi kemahasiswaan.

Berikan Kuliah Umum di Unsrat, Gubernur Akmil Paparkan Dinamika Politik Dunia dan Peran Strategis Generasi Muda

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‎Acara dibuka pada pukul 14.00 WITA dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta doa bersama.

Dalam sambutannya, Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan aman dan lancar.

‎Rektor Prof. Oktovian juga menyampaikan apresiasi kepada Mayjen TNI Rano Tilaar yang berkenan hadir dan berbagi wawasan strategis kepada civitas akademika Unsrat.

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Dia berharap seluruh peserta dapat menyimak materi yang disampaikan guna memperluas pemahaman terhadap tantangan global yang sedang berkembang.

‎Sebelum sesi kuliah umum dimulai, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unsrat menampilkan tarian tradisional Katrili yang mendapat apresiasi dari para peserta.

Mayjen TNI Rano Tilaar menjelaskan geopolitik merupakan kajian mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap kebijakan politik, ekonomi, pertahanan.

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TAGS   Akmil  Dosen Unstrat Manado  Politik  Kuliah Umum 
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