Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Berikan Rasa Aman terhadap Warga, Tim Gabungan Berpatroli di Palembang

Senin, 01 September 2025 – 11:45 WIB
Berikan Rasa Aman terhadap Warga, Tim Gabungan Berpatroli di Palembang - JPNN.COM
Tim gabungan saat mengikuti apel. Foto: Dokumen Humas Polda Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com - Guna memberikan rasa aman kepada warga, sebanyak 235 personel gabungan Polri dan TNI melakukan patroli di seputar wilayah Palembang.

Patroli dilakukan setelah terjadi tindakan anarkistis yang terjadi pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Akibat dari insiden tersebut, sejumlah fasilitas umum rusak. Mobil serta pos Ditlantas Polda Sumsel hangus dibakar sekelompok pemuda.

Baca Juga:

"Kegiatan patroli ini dilaksanakan untuk menjaga Kota Palembang dan Wilayah Hukum Polda Sumsel guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah aktivitas warga," kata Kabid Humas Polda Sumsel Nandang Mu'min Wijaya, Senin (1/9/2025).

Patroli skala besar tersebut dipimpin langsung oleh Plh Kabag Ops Roops Polda Sumsel AKBP Helda Prayitno.

"Patroli dilakukan di dua wilayah, sasaran pertama rute Polda – Masjid Agung – Bundaran JSC – putar balik – Ampera – Simpang Charitas – Kantor Gubernur – DPRD – Samsat – TVRI – Angkatan 45 – Demang," ujar Nandang.

Baca Juga:

"Setelah itu kembali ke Polda rute 2, Polda - Makam Pahlawan - Demang Lebar Daun (Griya Agung) - Simpang Parameswara - Simpang Macan Lindungan - Simpang Soekarno Hatta, Simpang Asrama Haji - Simpang Bandara, lalu kembali ke Simpang Punti Kayu," sambung Nandang.

Nandang menyebut patroli dilaksanakan dengan pendekatan humanis, persuasif. Patroli ini juga didukung penuh oleh jajaran TNI, Pemprov Sumsel, hingga tokoh masyarakat.

Sebanyak 235 personel gabungan Polri dan TNI melakuka patroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Palembang  tim gabungan  Patroli  Demonstrasi  Polda Sumsel  TNI 
BERITA PALEMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp