JPNN.com - Pendidikan

Berikut Daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, 80% Siswa Mendapat Beasiswa Penuh

Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:41 WIB
Berikut Daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, 80% Siswa Mendapat Beasiswa Penuh
Siswa Kelas IX SMP silakan mendaftar di Sekolah Garuda. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar lokasi 16 Sekolah Garuda yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Sekolah Garuda merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yang diperkenalkan kepada seluruh masyarakat secara serentak di 16 titik, Rabu (8/10).

Ke-16 Sekolah Garuda tersebut terdiri atas 12 Sekolah Garuda transformasi dan empat lokasi Sekolah Garuda baru yang kini tengah dibangun.

Sebanyak 12 Sekolah Garuda transformasi tersebut meliputi:

1. SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh

2. SMA Unggul Del, Sumatera Utara

3. MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

4. SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta

Berikut ini daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, di mana 80 persen siswanya akan mendapatkan beasiswa penuh.

