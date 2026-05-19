JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Berikut Daftar Nama Pemain Timnas Brasil pada Piala Dunia 2026

Selasa, 19 Mei 2026 – 06:19 WIB
Carlo Ancelotti. Foto: uefa

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar nama pemain Timnas Brasil pada Piala Dunia 2026.

Megabintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Brasil.

Mantan punggawa Barcelona tersebut untuk pertama kalinya mendapatkan panggilan dari pelatih anyar Brasil Carlo Ancelotti.

“Ini bukan hanya 26 nama. Ini 26 hati yang bermimpi tentang momen kesuksesan,” tulis Federasi Sepak Bola Brasil, CBF di laman Instagram, Selasa (19/5).

Nama Neymar masuk dalam jajaran 26 nama pemain lainnya yang akan memperkuat tim Samba terbang ke turnamen yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut.

Di posisi penjaga gawang, Brasil akan diperkuat oleh Alisson Becker, Ederson Moraes, dan Weverton.

Sementara untuk posisi pemain bertahan Brasil tetap akan diperkuat oleh Marquinhos, Gabriel Magelhaes, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley.

Lalu di posisi gelandang nama-nama langganan seperti Casemiro, Lucas Paqueta, hingga Bruno Guimares masih dipanggil oleh Ancelotti.

Ada megabintang di daftar nama pemain Timnas Brasil pada Piala Dunia 2026. Berikut data lengkapnya.

TAGS   Piala Dunia 2026  Timnas Brasil  Neymar  Carlo Ancelotti 
