Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Berikut Data-data Terbaru terkait Banjir Semarang, Silakan Cek Titik Terparah

Kamis, 30 Oktober 2025 – 14:02 WIB
Berikut Data-data Terbaru terkait Banjir Semarang, Silakan Cek Titik Terparah - JPNN.COM
Kondisi banjir di Jalan Pantura Kaligawe Raya Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas Polsek Genuk.

jpnn.com - SEMARANG - Hari ini, Kamis 30 Oktober 2025, banjir masih melanda Jalan Pantura Kaligawe Raya, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ini merupakan hari ke sembilan jalur utama pesisir utara Ibu Kota Jawa Tengah terendam.

Bertahannya air bah tersebut berimbas pada lumpuhnya jalan nasional tersebut. Hanya kendaraan besar seperti truk dan bus yang bisa melintas.

Baca Juga:

Kendati begitu, arus lalu lintas yang melambat membuat kemacetan panjang tak terelakkan.

"Kedalaman air mencapai 80 hingga 90 sentimeter," kata Kapolsek Genuk Kompol Rismanto kepada JPNN.com.

Sementara sepeda motor dan mobil kecil dialihkan melalui Jalan Woltermonginsidi menuju ke kota. Sebaliknya diarahkan melalui Mranggen, Kabupaten Demak.

Baca Juga:

Kendaraan roda dua dan empat banyak yang mogok akibat menerjang banjir. Titik terparah di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

"Kendaraan roda dua mohon jangan melintas di sini (Jalan Kaligawe Raya, red)," Kompol Rismanto.

Banjir Semarang sudah sembilan hari belum surut, 47 ribu warga terdampak dan Jalan Kaligawe lumpuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Semarang  Jalan Kaligawe  Pantura 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp