Berikut Data Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Semoga Bermanfaat

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Kamis 7 Mei 2026.

BMKG memprakirakan pada Kamis sore, sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Informasi BMKG di akun Instagram yang dikutip di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa wilayah DKI yang meliputi Jakarta Barat, Timur, Pusat, Utara, Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada pagi hari diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada Kamis siang, Jakarta masih diselimuti awan tebal kecuali Jakarta Selatan yang diprakirakan berawan.

Awan tebal yang menggelayut di langit Jakarta pada Kamis siang itu menyebabkan hujan di sebagian Jakarta pada sore harinya seperti Jakarta Selatan,Timur, dan Utara.

Adapun Jakarta Barat, Pusat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu diprakirakan berawan hingga cerah berawan.

Sementara pada Kamis malam dan tengah malam Jakarta kembali diselimuti awan.

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 1-5 mm (milimeter) per jam.