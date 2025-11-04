Berinovasi dalam Pemasaran, Askrindo Raih Penghargaan Indonesia Best CMO

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) kembali mencatat prestasi dengan meraih penghargaan “Indonesia Best CMO Role in Indonesia Dynamic Market Landscape to Shape the Future of Brand and Business Growth” di Jakarta.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya dalam memperkuat strategi pemasaran, membangun citra perusahaan, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Dalam transformasi bisnis Askrindo, peran Chief Marketing Officer (CMO) kini tidak hanya berfokus pada kegiatan promosi, tetapi juga berperan strategis dalam menyatukan arah antara strategi merek dan tujuan bisnis jangka panjang.

Melalui pendekatan berbasis data, inovasi, dan pemahaman terhadap perilaku pasar, Askrindo mampu menjaga relevansi serta memperluas jangkauan bisnis di sektor penjaminan dan asuransi.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Askrindo yang terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Kami percaya kekuatan brand tidak hanya dibangun melalui komunikasi, tetapi juga strategi bisnis yang berorientasi pada nilai dan keberlanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budhi menegaskan komitmen Askrindo untuk terus memperkuat sinergi antara strategi pemasaran dan strategi bisnis.

Langkah ini dilakukan agar perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.