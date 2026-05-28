Olahraga - Bulutangkis

Berita Besar! Alwi Farhan Pukul Shi Yu Qi di Singapore Open

Kamis, 28 Mei 2026 – 16:48 WIB
Alwi Farhan. Foto: pbsi

jpnn.com - SINGAPORE – Tunggal putra Indonesia peringkat 13 dunia Alwi Farhan mengukir catatan manis banget pada pertemuan pertamanya dengan si nomor satu dunia Shi Yu Qi (China).

Ketemu pada 16 Besar Singapore Open 2026 Super 750, di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5) sore WIB, Alwi memukul Shi Yu Qi 21-16, 19-21, 21-14 dalam waktu satu jam 15 menit.

Kemenangan Alwi didapat dengan susah payah.

Shi Yu Qi bukannya main setengah hati. Shi menyiratkan rasa geregetan setelah gagal menyeberangkan kok pada poin terakhir yang melalui adu terampil permainan net.

Alwi, setelah menang dan bersalaman dengan Shi Yu Qi, tampak menggelengkan kepala seolah masih tak percaya dengan apa yang terjadi.

Pemain kelahiran Surakarta berusia 21 tahun itu tampak sudah mengeluarkan kemampuan dan bermain tanpa beban melawan Shi Yu Qi.

Alwi lalu terlihat terharu dan menangis di pelukan pelatihnya.

Di perempat final besok, Alwi akan meladeni Kodai Naraoka (Jepang) vs Chia Hao Lee (Taiwan). (bwf/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

