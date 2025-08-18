Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berita Duka, Mayjen TNI (Purn) IGK Manila Meninggal Dunia

Senin, 18 Agustus 2025 – 12:50 WIB
IGK Manila (ANTARA/dokumen pribadi)

jpnn.com - JAKARTA - Berita duka, tokoh olahraga Indonesia, yang juga purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem, Mayjen (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin (18/8).

"Bersama ini, kami sampaikan berita duka, telah berpulang kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Mayor Jenderal (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, Senin (18/8).

Hermawi mengatakan bahwa IGK Manila wafat di Rumah Sakit Bunda. Jenazah akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut dia, jenazah akan disemayamkan di Aula Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di kawasan Pancoran, Jakarta, guna memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan kerabatnya untuk menyampaikan penghormatan terakhir.

"Jenazah akan dibawa menuju Aula ABN dan diperkirakan tiba pukul 14.00 WIB, Senin 18 Agustus 2025," ungkap Hermawi.

Lalu, pada Rabu (20/8), pukul 11.00 WIB, jenazah akan diberangkatkan dari ABN menuju RS Gatot Soebroto untuk prosesi kremasi. Sebelum pemberangkatan untuk kremasi, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

"Semoga Tuhan Yang Mahakuasa menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilaf, dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya," kata dia.

Berdasarkan situs resmi Partai NasDem, IGK Manila lahir di Singaraja Bali 8 Juli 1942.

