Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa

jpnn.com, JAKARTA - Berita Duka, Tn Eddy Lesmana (78 tahun) meninggal dunia pada Sabtu, 29 Nopember 2025.

Ibu Risnawaty Hendrawan (istri Almarhum Eddy Lesmana) bersama anak-anaknya, Yosnardy Lesmana dan Selvy Lesmana serta cucu almarhum seusai Misa Penutupan Peti Jenazah di Rumah Duka Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Jenazah almarhum disemayamkan di Rumah Duka Sint Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

Almarhum Eddy Lesmana meninggalkan istri bernama Ibu Risnawaty Hendrawan dan enam orang anak serta 12 cucu-cucunya.

Adapun enam anak almarhum adalah Yudy Lesmana, Martin Lesmana, Johan Lesmana, Selvy Lesmana, Rusfika Lesmana, dan Yosnardy Lesmana.

Umat Paroki Santa Theresia serta handaitolan turut berbelangsungawa. Umat dan keluarga datang melayat di rumah duka serta mendoakan almarhum semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

Selama disemayamkan di rumah duka, umat dan keluarga ikut berdoa Rosario. Selain itu, Pastor Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ memimpin Misa Requiem pada Sabtu, 29 Nopember 2025 Pukul 19.30 WIB.