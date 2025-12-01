Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa

Senin, 01 Desember 2025 – 11:00 WIB
Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa - JPNN.COM
Ibu Risnawaty Hendrawan (istri Almarhum Eddy Lesmana) bersama anak-anak dan cucunya seusai Misa Penutupan Peti Jenazah di Rumah Duka Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berita Duka, Tn Eddy Lesmana (78 tahun) meninggal dunia pada Sabtu, 29 Nopember 2025.

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa

Ibu Risnawaty Hendrawan (istri Almarhum Eddy Lesmana) bersama anak-anaknya, Yosnardy Lesmana dan Selvy Lesmana serta cucu almarhum seusai Misa Penutupan Peti Jenazah di Rumah Duka Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Baca Juga:

Jenazah almarhum disemayamkan di Rumah Duka Sint Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

Almarhum Eddy Lesmana meninggalkan istri bernama Ibu Risnawaty Hendrawan dan enam orang anak serta 12 cucu-cucunya.

Adapun enam anak almarhum adalah Yudy Lesmana, Martin Lesmana, Johan Lesmana, Selvy Lesmana, Rusfika Lesmana, dan Yosnardy Lesmana.

Baca Juga:

Umat Paroki Santa Theresia serta handaitolan turut berbelangsungawa. Umat dan keluarga datang melayat di rumah duka serta mendoakan almarhum semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

Selama disemayamkan di rumah duka, umat dan keluarga ikut berdoa Rosario. Selain itu, Pastor Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ memimpin Misa Requiem pada Sabtu, 29 Nopember 2025 Pukul 19.30 WIB.

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana (78 tahun) meninggal dunia pada Sabtu, 29 Nopember 2025. Umat Paroki Santa Theresia turut berbelasungkawa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berita Duka  Eddy Lesmana Meninggal Dunia  meninggal dunia  Paroki Santa Theresia 
BERITA BERITA DUKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp