JPNN.com - Nasional

Berita Dukacita, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia

Minggu, 31 Mei 2026 – 17:58 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Tokoh militer yang memimpin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di era 2014-2019 itu berpulang pukul 14.03 WIB setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) RSPAD Gatot Subroto.

“Kami mendapat informasi berita dukacita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait.

Perwira menengah TNI itu menuturkan jenazah almarhum sedang dalam proses menuju ruang pemulasaraan di rumah duka RSPAD.

"Rencana selanjutnya masih menunggu keputusan pihak keluarga," ujarnya.

Ryamizard semasa menjadi perwira tinggi TNI pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2002 hingga 2005.

Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019, abiturin Akmil 1974 itu dipercaya menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Kerja.(antara/jpnn.com)



