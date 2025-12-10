Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Berita Persib: Kondisi Sesungguhnya Adam Alis Terungkap

Rabu, 10 Desember 2025 – 10:06 WIB
Berita Persib: Kondisi Sesungguhnya Adam Alis Terungkap - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Adam Alis. Foto: IG persib

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak menargetkan timnya menang dari Bangkok United pada matchday 6 atau terakhir Grup G AFC Champions League Two meski hasil imbang alias satu poin sejatinya sudah cukup untuk lulus ke fase knock-out.

Persib vs Bangkok United digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Rabu (10/12) malam.

Persib dan Bangkok United sama-sama mengoleksi nilai sepuluh dari lima pertandingan.

Meski berada di peringkat kedua, Bangkok United sudah dipastikan lulus ke 16 Besar berkat keunggulan head to head dengan Lion City Sailors yang saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin tujuh.

Sementara itu, posisi Persib belum aman.

Jika Persib kalah dari Bangkok United, dan di laga lain Lion City Sailors mengalahkan Selangor FC, maka Persib gagal melaju ke fase knock-out.

Hodak pun berharap Bobotoh akan memenuhi GBLA dan membuat para pemainnya tampil dengan motivasi berlipat demi kemenangan.

"Kami akan bermain di stadion yang akan dipenuhi oleh Bobotoh. Saya harap, kami bisa meraih hasil yang positif," kata Hodak.

Bojan Hodak mengungkap kondisi sesungguhnya dari Adam Alis menjelang Persib vs Bangkok United.

