Berita Super League: Persija Belum Kebobolan, Apa Kiatnya?

Selasa, 19 Agustus 2025 – 14:09 WIB
Jordi Amat (21) bersama para bek Persija Jakarta. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menjadi satu dari dua tim yang belum kebobolan alias clean sheet hingga pekan kedua BRI Super League.

Satu tim lagi ialah Borneo FC. Persija memimpin klasemen, di atas Borneo FC, lantaran memiliki selisih memasukkan-kemasukan yang lebih baik.

Apa rahasia Persija kok bisa clean sheet?

Bek Persija Jakarta Jordi Amat mengatakan pencapaian itu adalah bukti keberhasilan Persija dalam meredam serangan lawan.

Saat meladeni Persita, Persija menerima enam percobaan tembakan tanpa satu pun tepat sasaran. Ketika menghadapi Persis, Persija hanya menerima empat tembakan ke gawang dari delapan percobaan.

“Semua pemain bermain sangat bagus, performa yang sangat solid dari lini belakang. Carlos Eduardo (kiper Persija) menjadi pemain yang sangat penting. Jadi, saya sangat, sangat senang,” kata Jordi.

Bek Timnas Indonesia itu pun mengapresiasi kerja keras rekan-rekan setimnya.

Menurutnya, ia dan kolega mampu menunjukkan konsistensi sepanjang laga.

Persija Jakarta menjadi satu dari dua tim yang clean sheet hingga pekan kedua BRI Super League.

TAGS   Super League  berita Super League  BRI Super League  Persija  Jordi Amat 
