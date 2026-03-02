Berjuang di Tengah Tekanan Ekonomi, 23 Petinggi Perusahaan Raih Indonesia Best CFO Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi Group kembali menggelar Indonesia Best CFO Awards 2026, ajang apresiasi untuk para Chief Financial Officer (CFO) yang memiliki peran krusial sebagai figur strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga mengarahkan organisasi dalam menghadapi perubahan dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang.

Di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia, peran para CFO menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis melalui adaptasi dan inovasi, terutama di era digital.

Penelitian Asia Pacific Mandatory Sustainability Reporting (2024) menegaskan bahwa CFO memiliki peran sentral dalam mengelola pelaporan keberlanjutan yang semakin rumit, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendorong penciptaan nilai bisnis melalui praktik keberlanjutan.

Sebagai pemimpin strategis perusahaan, CFO juga bertanggung jawab memastikan kesehatan finansial dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Indikator kinerja utama seperti pertumbuhan aset, pendapatan, laba, Return on Invested Capital (ROIC), pertumbuhan EBITDA, serta margin operasi menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas CFO dalam mengelola sumber daya keuangan dan merancang strategi investasi yang optimal.

"Dalam situasi ini, peran CFO menjadi krusial, tidak hanya sebagai pengelola keuangan, tetapi juga innovator, pengambil keputusan strategis, dan pemimpin transformasi digital," ujar CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan di acara Indonesia Best CFO Awards 2026 di Jakarta, Jumat (27/2).

Finance & Commercial Director and Board Member of Tripatra Engineers & Constructor Benny Joeseop mengatakan saat ini CFO dituntut menjadi arsitek nilai berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi, digitalisasi, dan tuntutan ESG.

“Mengenai peran CFO di industri, di perusahaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Saya membawakan topik CFO sebagai arsitek untuk nilai yang berkelanjutan, khususnya bagaimana disiplin dalam kapital, digital, dan ESG in action,” tuturnya.