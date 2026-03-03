Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Berkabung Wafatnya Try Sutrisno, PDIP Kibarkan Merah Putih Setengah Tiang

Selasa, 03 Maret 2026 – 15:58 WIB
Berkabung Wafatnya Try Sutrisno, PDIP Kibarkan Merah Putih Setengah Tiang - JPNN.COM
Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat, mengibarkan bendera setengah tiang, Selasa (3/3). Foto: Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan melalui kantor partai tingkat pusat sampai daerah mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda ikut berkabung terhadap wafatnya Wapres keenam RI Try Sutrisno.

"Sebagai bentuk penghormatan dan rasa belasungkawa, PDIP menginstruksikan seluruh kantor partai, baik di tingkat pusat, daerah, hingga cabang, untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang sebagai masa berkabung," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan persnya, Selasa (3/3).

Bendera setengah tiang terlihat hari ini dikibarkan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Hasto melalui keterangan persnya pada Senin (2/3) kemarin menyampaikan bela sungkawa Presiden kelima RI dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengatakan Megawati dengan Try Sutrisno memiliki kedekatan, karena kedua tokoh sering hadir di agenda-agenda partai atau kenegaraan.

Selain mengucapkan duka, Hasto juga datang dalam proses salat jenazah Try Sutrisno di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

"Mewakili Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Try Sutrisno," katanya.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengenang sosok Try Sutrisno sebagai sosok dengan jiwa nasionalisme tinggi terhadap negara.

PDIP mengibarkan bendera setengah tiang di kantor partai sebagai tanda berkabung terhadap wafatnya Wapres keenam RI Try Sutrisno.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Try Sutrisno  PDIP  Try Sutrisno Meninggal  Megawati Soekarnoputri 
BERITA TRY SUTRISNO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp