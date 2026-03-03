Berkabung Wafatnya Try Sutrisno, PDIP Kibarkan Merah Putih Setengah Tiang

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan melalui kantor partai tingkat pusat sampai daerah mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda ikut berkabung terhadap wafatnya Wapres keenam RI Try Sutrisno.

"Sebagai bentuk penghormatan dan rasa belasungkawa, PDIP menginstruksikan seluruh kantor partai, baik di tingkat pusat, daerah, hingga cabang, untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang sebagai masa berkabung," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan persnya, Selasa (3/3).

Bendera setengah tiang terlihat hari ini dikibarkan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Hasto melalui keterangan persnya pada Senin (2/3) kemarin menyampaikan bela sungkawa Presiden kelima RI dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengatakan Megawati dengan Try Sutrisno memiliki kedekatan, karena kedua tokoh sering hadir di agenda-agenda partai atau kenegaraan.

Selain mengucapkan duka, Hasto juga datang dalam proses salat jenazah Try Sutrisno di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

"Mewakili Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Try Sutrisno," katanya.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengenang sosok Try Sutrisno sebagai sosok dengan jiwa nasionalisme tinggi terhadap negara.