Berkaca dari Pramusim, Persib Bandung Pantang Anggap Remeh Ratchaburi FC

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi klub asal Thailand Ratchaburi FC dalam babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan leg pertama ini diselenggarakan di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026) malam.

Pertemuan Persib dengan Ratchaburi FC sebelumnya pernah terjadi dalam laga pramusim di Thailand.

Saat itu, kedua tim bermain dengan skor imbang 2-2.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan meski sudah memiliki gambaran kekuatan skuad asuhan Worrawoot Srimaka, timnya tetap tidak boleh meremehkan lawan.

"Kami bertanding di pramusim dengan skor 2-2 dan kedua tim lolos dari fase grup. Jadi saya yakin laga besok akan ketat," kata Hodak.

Juru racik asal Kroasia itu mengungkapkan Ratchaburi FC tentu mempunyai kekuatan baru yang tak diketahui lawan.

Begitu pun dengan Persib, yang kini punya kedalaman skuad mumpuni. Mereka mempunyai kekuatan tambahan seiring dengan kehadiran pemain-pemain baru.