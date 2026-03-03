Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Berkah Ramadan, Bazar Cici Rosa Perluas Akses Pasar Ribuan Nasabah PNM

Selasa, 03 Maret 2026 – 17:33 WIB
Berkah Ramadan, Bazar Cici Rosa Perluas Akses Pasar Ribuan Nasabah PNM - JPNN.COM
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar program Cici Rosa (Cicip-Cicip Produk Nasabah Mekaar) di seluruh cabang PNM. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menggelar program Cici Rosa (Cicip-Cicip Produk Nasabah Mekaar) di seluruh cabang PNM.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menyampaikan Cici Rosa merupakan ruang yang disiapkan PNM agar para nasabah kuliner dapat memasarkan produknya.

Kegiatan ini melibatkan ribuan nasabah binaan PNM Mekaar yang memiliki usaha kuliner, mulai dari makanan ringan, gorengan, es podeng, ayam geprek, hingga gado-gado dan aneka menu khas berbuka puasa lainnya.

Baca Juga:

Antusiasme masyarakat juga terlihat begitu tinggi.

Sejak sore hari, pengunjung memadati area bazar Cici Rosa untuk berburu takjil sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya perempuan prasejahtera binaan PNM.

Tidak hanya menjadi ajang jual beli, Cici Rosa juga menjadi ruang interaksi hangat antara nasabah dan masyarakat.

Baca Juga:

“Melalui Cici Rosa, kami ingin menghadirkan tempat yang nyaman bagi ibu-ibu nasabah untuk menjual hasil usahanya. Tidak hanya menyediakan lokasi, kami juga ikut membantu mengenalkan dan mempromosikan produk mereka agar semakin banyak yang membeli. Harapannya, dagangan mereka semakin laris dan usaha mereka terus berkembang,” ujar Dodot.

Program Cici Rosa menjadi bukti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang membuka peluang dan memperluas keberkahan.

Di tengah semarak berburu takjil, PNM menghadirkan akses pasar yang nyata bagi perempuan prasejahtera agar produknya semakin dikenal, omzet meningkat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  nasabah PNM  nasabah PNM Mekaar 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp