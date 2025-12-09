Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Berkah Bagi UMKM di ISS 2025, Pedagang: Kalau Bisa Event Sport Begini Digelar Tiap Bulan

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:07 WIB
Berkah Bagi UMKM di ISS 2025, Pedagang: Kalau Bisa Event Sport Begini Digelar Tiap Bulan - JPNN.COM
Ribuan pengunjung berkunjung ke acara Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 pada Sabtu (6/12/2025) dan Minggu (7/12/2025). Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 yang digawangi oleh Kemenpora menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang menyewa tenant.

Ribuan pengunjung yang hadir, membuat mereka meraup untuk berlipat pada Sabtu (6/12/2025) dan Minggu (7/12/2025).

Salah satu pedagang gerai minuman, Marsel, menjelaskan bahwa selama hari pertama, dia mampu membukukan omzet lebih dari Rp 10 juta.

Baca Juga:

“Bagus ini penjualannya, eventnya juga kayaknya baru pertama kali ini ya, jadi kami pedagang enggak rugi di sini. Senang, karena bisa dapat lebih dari Rp 10 juta,” tuturnya.

Dia menambahkan, pendapatan pada hari kedua makin melimpah lagi, karena makin banyak pengunjung yang datang. Namun, dia belum bisa memerinci karena saat itu masih sore hari.

“Kalau sudah malam, baru ketahuan berapa hasilnya, tetapi ini sore saja sudah melebihi hari pertama,” imbuhnya.

Baca Juga:

Senada dengan Marsel, Fikri yang menjual makanan di tenant dekat Musala, mengaku mendapatkan efek positif. Karena banyak pengunjung yang akan beribadah atau selesai beribadah, mampir ke stand jualannya.

“Kalau dibilang untung, ya Alhamdulillah. Bahkan lebih ya dari hitungan kami. Ini membeludak yang datang, dagangannya juga. Kalau lihat teman-teman pedagang yang lain, sama, mereka puas semua,” tuturnya.

Gelaran Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 yang digawangi oleh Kemenpora menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang menyewa tenant.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ISS 2025  UMKM di ISS 2025  event sport  Indonesia Sports Summit 
BERITA ISS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp