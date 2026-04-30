Berkantor Bali, DNT Lawyers Siap Beri Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dan Investor Asing

jpnn.com - DNT Lawyers (Dalimunthe & Tampubolon Lawyers) sebagai firma hukum litigasi terkemuka di Indonesia resmi membuka kantor cabang di Kuta, Badung, Bali.

Diketahui, DNT Lawyers baru ditetapkan menjadi finalis di Thomson Reuters ALB South East Asia Law Awards 2026, yang akan diselenggarakan di Singapore 21 Mei 2026 mendatang, untuk kategori Rising Law Firm of The Year.

Managing Partner DNT Lawyers Pahrur Dalimunthe berharap reputasi baik firma hukum tersebut diharapkan mampu berkontribusi untuk kemajuan di bidang hukum, sekaligus memberikan kepastian bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Sementara itu, Managing Partner DNT Lawyers Boris Tampubolon mengatakan, pembukaan kantor cabang itu juga bertujuan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan layanan hukum profesional di sektor investasi, properti, hingga penanganan kasus-kasus hukum kompleks, baik perdata maupun pidana di wilayah Bali dan sekitarnya.

"Awalnya kami tidak pernah membayangkan DNT Lawyers bisa berkembang hingga membuka kantor di Jakarta, Makassar, dan kini Bali. Namun kami percaya, kerja yang sungguh-sungguh serta pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi investasi kepercayaan yang membawa kami sampai di titik ini," ujar Boris dikutip dari siaran pers, Kamis (30/4/2026).

Puncak Grand Opening DNT Lawyers Bali dilaksanakan pada 29 April 2026, bertempat di Jimbaran Bay Beach Resort & Spa (Baruna Ballroom), yang mengusung tema "From Conflict to Clarity: Solusi Hukum Untuk Sengketa di Bali".

Boris memastikan, kehadiran DNT Lawyers yang juga pernah menyabet gelar Elite One Practice Leaders dan masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms 2025 ini, tidak hanya bertujuan memberikan bantuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Pulau Dewata.

"Kami juga punya concern untuk bisa memberikan pelayanan, membantu dari aspek bisnis klien-klien atau masyarakat yang ingin berusaha, ingin berinvestasi, sehingga apa yang dilakukan di Bali kerja sama usaha bisnis yang dikerjakan di Bali itu bisa berjalan dengan baik sesuai aturan," tuturnya.